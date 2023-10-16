أنباء عن هدنة مؤقتة غرب غزة وعدد الضحايا يصل لأكثر من 12200

قال مصدران أمنيان مصريان اليوم، لوكالة رويترز إن: "اتفاقاً بين أميركا وإسرائيل ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي".

وأضافت المصادر أن: "وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكن لم يتضح بعد المدة المحددة"، وذكرت أن "الدول الثلاث اتفقت على فتح معبر رفح حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم الإاثنين، كإعادة فتح مبدئية ليوم واحد".

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي لحماس اليوم (الإاثنين) إنه لا معلومات لديه بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية.

وكان مصدر أمني مصري مسؤول قال لوكالة أنباء العالم العربي أمس الأحد إن: "العمل جارٍ على تجهيز وصيانة معبر رفح البري الذي يربط بين مصر وقطاع غزة من الجانب المصري، تمهيداً لإعادة فتحه اليوم الإاثنين".

ومعبر رفح يقع جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، تسيطر عليه جماعات فلسطينية بالتنسيق مع المصريين وبمراقبة الاتحاد الأوروبي.

الجيش الإسرائيلي يعلن عدد قتلاه

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحماس يومها العاشر، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 2670 فلسطينياً قتلوا وأصيب 9600. وهناك 1000 شخص في عداد المفقودين ويعتقد أنهم تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأسرت حماس ما لا يقل عن 155 إسرائيلياً حسب الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإاثنين، إن نحو نصف مليون فلسطيني غادروا شمال غزة إلى جنوبها.

مرضى المستشفيات في خطر

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الإاثنين، إنه من المتوقع أن تكفي احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في أنحاء قطاع غزة حوالي 24 ساعة أخرى فحسب، ما يعرّض آلاف المرضى للخطر.

يأتي ذلك فيما فرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم في قطاع غزة قبل الاجتياح الإسرائيلي المتوقع، الذي يسعى للقضاء على قيادة حركة حماس بعد تسللها وعمليتها المباغتة. وتحذر جماعات الإغاثة من أن أي هجوم بري إسرائيلي قد يعجّل بحدوث أزمة إنسانية.

إسرائيل تعلن مقتل 6 من قادة حماس

ونشر الجيش الإسرائيلي، الإاثنين، صور وأسماء 6 من قادة حماس السياسيين والعسكريين قتلوا في قصف غزة.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه على موقع "إكس"، صور وأسماء 6 من قادة حماس السياسيين والعسكريين قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.

وقال المتحدث إن القياديين القتلى هم بلال القدرة، قائد وحدة النخبة في جنوب خان يونس، وعلي القاضي وهو قائد سرية في قوة النخبة وسط جباليا، وزكريا أبو معمر، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة حماس، ومعتز عيد، قائد المنطقة الجنوبية في الأمن العام، وجواد أبو شمالة، مسؤول الاقتصاد بالمكتب السياسي، ومراد أبو مراد، قائد التشكيل الجوي في لواء غزة.

بايدن قد يزور اسرائيل

من جانب آخر، قال مصدر مطلع إن "مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل في وقت قريب بدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وستأتي زيارة بايدن، التي تظهر الدعم لأكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في أعقاب زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الموجود في المنطقة في الوقت الراهن.

وأكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته، تقارير لعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن "نتنياهو وجه الدعوة لبايدن خلال اتصال هاتفي في الآونة الأخيرة ناقشا فيه الحرب الدائرة الآن.

(د ع)