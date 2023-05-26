الطيران الروسي يقصف إدلب لأول مرة خلال هذا العام

نفذ الطيران الحربي الروسي في ساعات الصباح الأولى من اليوم، غارات جوية على مناطق في إدلب، يوجد فيها مرتزقة "تحرير الشام"، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الأول 2022.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذت المقاتلات الروسية 5 غارات جوية على محيط فليفل وسفوهن في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق على القاهرة في منطقة سهل الغاب وقرية العنكاوي بريف حماة الغربي، ومحيط قرية الفطيرة في ريف إدلب الجنوبي.

وأمس الخميس، قُتل متزعم تابع لمرتزقة "تحرير الشام"، نتيجة قصف واستهدافات بينهم وبين قوات حكومة دمشق، على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي.

(د ع)