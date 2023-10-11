تستضيف بكين يومي 17 و18 تشرين الأول الجاري المنتدى الثالث لمبادرة "الحزام والطريق"، الذي يُتوقع أن يحضره عدد من القادة الأجانب، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشونيينغ إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر حفل افتتاح المنتدى وسيلقي كلمة رئيسة وسيقيم مأدبة ترحيباً بالقادة الأجانب وبرؤساء المنظمات الدولية الذين سيشاركون في المنتدى".

وتقوم بكين من خلال مبادرة "الحزام والطريق" التي تأتي ضمن إطار برنامج "طرق الحرير الجديدة" باستثمارات ضخمة في عدد من الدول النامية لبناء البنية التحتية.

وفي السياق، أُطلق مشروع الممر الهندي الأوروبي الشهر الماضي، حيث يراه مراقبون أنه مشروع منافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وأنه ردّ أميركي على المباردة الصينية.

(د ع)