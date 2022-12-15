الشيخ مقصود والأشرفية يستنزفان مخزونهما الاحتياطي من حليب الأطفال والأدوية جراء الحصار

إدارة المجلس الصحي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، كشفت لوكالتنا أن القطاع الصحي في الحيين بات يستهلك من المخزون الاحتياطي للمجلس الصحي والذي لن يدوم لمدة طويلة في حال استمرار الحصار المفروض.

كما ذكرت الإدارة ان هناك نقصاً حاداً في حليب الأطفال.

ويحتاج الحي إلى إمدادات عاجلة من أدوية الضغط والسكري وأدوية القلب.

ومع استمرار الحصار والشح في المحروقات والعجز عن استخدام وسائل التدفئة التي تعتمد بشكل أساسي على المحروقات انتشرت الأمراض وخاصة بين الأطفال وكبار السن مثل الالتهابات الصدرية الحادة، وسط نقص في المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب، بحسب إدارة المجلس الصحي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية.

في سياق متصل، عبّرت إدارة المجلس الصحي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية عن مخاوفها من توقف مشفى الشهيد خالد فجر نتيجة نقص المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات التي تزود المشفى بالتيار الكهربائي والأدوية.

(م)

ANHA