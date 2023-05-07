القبض على 5 مرتزقة من داعش في العراق

قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ واجبات نوعية استندت لمعلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، أثمرت عن القبض على خمسة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى".

وأضاف البيان إن "التحقيقات والمعلومات التي تمتلكها وكالة الاستخبارات أكدت بأنهم انتموا لعصابات داعش الإرهابية، وقد عملوا في أماكن مختلفة بعد تكليفهم بمهام ضمن ما يسمى الولايات والفرق والشرطة اللا إسلامية، وقد حددت لهم كنى وأسماء وهمية كان تستخدمها العصابات الإرهابية لإقناع عناصره بالانتماء".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

(د ع)