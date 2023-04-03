المساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال محتجزة لدى الفرقة الرابعة

عبر في الـ 29 من آذار، قافلة مؤلفة من 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية مقدمة من أهالي السليمانية في باشور (جنوب كردستان) في إطار حملة نواسيكم وحملة هانا، ومن أهالي مقاطعة كوباني ضمن حملة "معا لأجل الإنسانية"، معبر التايهة الفاصل بين مناطق الإدارة الذاتية، ومناطق حكومة دمشق، متجهة صوب حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، والشهباء.

وأفاد مراسلنا، بأن المساعدات المقدمة لم تصل حتى الآن لحيي الشيخ مقصود والاشرفية في حلب ومقاطعة الشهباء.

ونقلا عن مصدر خاص في قوات حكومة دمشق بمعبر التايهة، فإن القافلة محتجزة لدى حواجز الفرقة الرابعة.

وفي تصريح لوكالتنا أكد الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية في مقاطعة عفرين والشهباء، أن المساعدات التي أرسلها أهالي السليمانية وأهالي مقاطعة كوباني، لمتضرري الزلزال في الشهباء وحلب، لم تصل بعد.

وأصدرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، في الـ 29 من آذار الفائت بياناً إلى الرأي العام، أفادت فيه أن قافلة المساعدات المقدمة من أهالي السلمانية بعد 21 يوماً من عرقلة عبورها من قبل حكومة دمشق، سمح لها بالعبور.

(أ ب)

ANHA