الكونفرانس الأول لحماية الطفل يعقد في الرقة

بتنظيم من هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يعقد في صالة مشوار بمدينة الرقة في هذه الأثناء، الكونفرانس الأول لحماية الطفل، تحت شعار "بتنشئة الطفولة نبني المجتمع ونحمي جيل المستقبل".

ويحضر الكونفرانس، ممثلات عن التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، (مجلس تجمع نساء زنوبيا، مجلس المرأة السورية، مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، وأعضاء وعضوات مكاتب الطفل في شمال وشرق سوريا، وشخصيات مستقلة باحثة في شؤون الطفل، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن المنظمات المحلية والدولية.

أعمال الكونفرانس الأول لحماية الطفل، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت نائبة رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، نيروز علي، كلمة أشارت إلى أن الهدف من انعقاد الكونفرانس هو حماية حقوق الأطفال ولكي ينعموا بطفولة آمنة بعيدة عن النزاعات والحروب.

من جهتها، قالت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمينة أوسي، أنّ الإدارة الذاتية مظلة جامعة لكل المكونات، وتعمل من أجل حل الأزمة السورية المعقدة، كما تحرص على حماية النسيج المجتمعي وحقوق الطفل.

وأشارت أمينة أوسي إلى أن الإدارة الذاتية أولت أهمية كبرى لبرامج تدريب الأطفال وتعليمهم، وطورت نظم حمايتهم خلال النزاعات المسلحة، وتطرقت إلى الدور الكبير لهيئة المرأة في حماية الطفل على أساس بناء مجتمع سليم يبدأ من الطفولة.

وشددت أمينة أوسي: "على جميع مؤسساتنا العمل على ووضع خطط لحماية أطفالنا، ومن حقنا السعي لحماية مجتمعنا وشعبنا".

وتستمر أعمال الكونفرانس الأول لحماية الطفل الذي يعقد ليوم واحد، بمناقشة 5 محاور رئيسة هي: (العنف الأسري وتداعياته على الأطفال، عمالة الأطفال وسبل المكافحة، تأثير التطرف على الطفل في المخيمات، وسبل تطبيق قانون حماية الطفل، كيفية دعم مراكز إيواء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة)، على أن يخرج بتوصيات.

(م خ-أ م/ي م)

ANHA