الإدارة الذاتية تشكّل لجنة لتأمين عودة مواطنيها العالقين في السودان

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً، كشفت خلاله، تشكيل لجنة لتأمين عودة المواطنين العالقين في السودان، جاء فيه:

"يبدو أن الأزمة في الشرق الأوسط تشهد الآن عدة تطورات، وتظهر حقائق ميدانية من شأنها خلق تطورات جديدة. السودان من الساحات الساخنة التي تشهد منذ عدة أسابيع تطورات جديدة تبشر بنتائج قد لا تكون سهلة.

نأسف لتطور هذه الأحداث في السودان الشقيق، نتمنى أن تكون لغة العقل بدون سلاح هي النهج السائد لإرساء الاستقرار.

نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نتابع بقلق كبير ما يحدث في السودان الشقيق، ونتمنى تحقيق الاستقرار والحل في أقرب وقت ممكن.

وسط هذه التطورات الملحوظة وبناء على مسؤولياتها، شكّلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا واستجابة لمطالب الشعب "لجنة متخصصة" تهدف إلى العمل والتنسيق لعودة المواطنين من مناطق الإدارة العالقين داخل حدود السودان، كإجراء نحو تأمين الخروج الآمن لأبنائنا إلى بلادهم.

هذه اللجنة مكلّفة بإيصال المعلومات وتقديم المشورة اللازمة وخريطة للعودة إلى شعبنا العالقين على أمل عودة الاستقرار وحلول السلام في السودان وجميع المناطق، كما هو الحال بالنسبة لسوريا والسودان وغيرها من الدول، مع التأكيد أننا نرحب بأي جهود داعمة وميسّرة لمهامنا، في حدود البيانات والإمكانات المتاحة، لأي طرف يريد التعاون معنا في هذا العمل الأخلاقي والإنساني.

يمكن التواصل مع اللجنة المختصة على العناوين التالية:

WhatsApp:

104 650 991 963 +

081 231 998 963 +

(ف)