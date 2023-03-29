الإدارة الذاتية تعلن عبور قافلة مساعدات السليمانية للداخل السوري وتشكر أهلها

عبرت 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من مناطق الإدارة الذاتية، متجهة صوب متضرري الزلزال في حلب والشهباء، عقب 21 يوماً من عرقلتها من قبل حكومة دمشق.

وضمت القافلة أيضاً المساعدات المقدمة من أهالي السليمانية في باشور (جنوب كردستان) في إطار حملة نواسيكم، وحملة هانا.

وبدروها قدمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الشكر لأهالي السليمانية على تقديمهم للمساعدات، وقالت:" أن دل على شيء فهي تدل على مدة قوى روح الإنسانية والحس بالمسؤولية التي يتحلى بها أهلنا في منطقة السلميانية".

وخلال البيان أشارت الإدارة الذاتية أن المساعدات ارسلت منذ 6 آذار الجاري، واستلمتها من معبر تل كوجر وأوصلتها إلى معبر التايهة الفاصل بين شمال وشرق سوريا والداخل السوري التي تسير عليها حكومة دمشق في الـ7 من آذار .

واكدت :" منذ ذلك الحين كانت حكومة دمشق تعرقل دخول المساعدات إلى المناطق المنكوبة، بالرغم من مناشدات الإدارة الذاتية وخلية الأزمة لفتح المعابر، وعدم تسييس المساعدات، لأن المنكوبين بأمس الحاجة للمساعدات في الوقت الحالي ، وبعد محاولات حثيثة دخلت هذه المساعدات اليوم إلى الداخل السوري، واتجهت صوب المناطق المنكوبة".

(سـ)