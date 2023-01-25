الهلال الأحمر الكردي يقدم يد العون لأسر ضحايا انهيار مبنى حي الشيخ مقصود

تسبب انهيار مبنى في حي الشيخ مقصود بفقدان 16 شخصاً لحياتهم وجرح اثنين آخرين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الأسباب المباشرة لانهيار المبنى.

بهذا الخصوص وكخطوة لدعم عوائل الضحايا مادياً بادر الهلال الأحمر الكردي في فرع الشهباء وعفرين إلى توزيع مبالغ مالية كمساعدات إنسانية على المتضررين.

ومنح الهلال الأحمر مبلغ 5 ملايين ليرة سورية لكل عائلة إلى جانب تحمل تكاليف علاج المصابين مصطفى إيبو وجمال جعرور.

بالإضافة إلى منح مبلغ مادي قدره 15 مليون ليرة للشاب مصطفى إيبو (17 عاماً)، والذي فقد عائلته بأكملها خلال هذه الفاجعة، لمساندته في الاتكال على نفسه.

وبعد الانتهاء من زيارة اللجنة و توزيع المساعدات على جميع العوائل، تحدث الإداري في الهلال الأحمر الكردي حسن نبو لوكالتنا مستهلاً حديثه بالترحم على أرواح ضحايا انهيار مبنى حي الشيخ مقصود وتمني الشفاء العاجل للجرحى.

وقال نبو إن مبادرة توزيع المساعدات جاءت لتخفيف آثار وطأة الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء عن أهالي الضحايا ولتقديم الدعمين المادي والمعنوي.

في نهاية حديثه أكد حسن بأنهم في الهلال الأحمر سيقدمون كل ما يملكون من إمكانيات في سبيل خدمة الشعب ومساعدته إنسانياً.

يذكر أن قوى الأمن الداخلي في حلب أصدرت بياناً كشفت فيه النتائج الأولية للتحقيقات وأشارت إلى استمرار التحقيق لحين اكتشاف الأسباب المباشرة لانهيار المبنى.

(م ع/ك)