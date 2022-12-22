الفرقة الرابعة تمنع دخول المنظمات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية

تستمر حكومة دمشق في حصارها الجائر على مناطق الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث منع عناصر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق صباح اليوم الخميس؛ دخول عدد من المنظمات الإنسانية إلى الحيّين، من بينها منظمة كوبي التي وعدت بدعم فئة المعوقين.

وأكدت لجنة الإغاثة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لمراسل وكالتنا، أن الفرقة الرابعة؛ منعت دخول المواد الإغاثية إلى الحيين منذ 3 أشهر.

وقالت اللجنة "كان من المتوقع توزيع أكثر من 20 ألف حصة على الأهالي في الحييّن، في الفترة الأخيرة من تشديد الحصار، لكن الفرقة الرابعة منعت ذلك".

(م ع/ ل م)

ANHA