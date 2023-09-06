كشف مجلس منبج العسكري اليوم، عبر بيان، أن قواتهم رصدت تحركات وتمركزاً لمرتزقة "هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة سابقاً"، والمصنفة على قوائم الإرهاب العالمي، على أطراف مدينة منبج وبالتحديد في قرى عديدة غربي مدينة منبج وشمالها، وخاصة قريتي “الياشلي” و”الشيخ ناصر” شمال غربي منبج والتي وتبعد عنها مسافة /19/ كم تقريباً".

وأكد بيان المجلس أن المرتزقة: "نصبوا فيها الأسلحة الثقيلة، وعمدوا إلى إفراغ القرى من سكانها، أن تحركات “تحرير الشام” تأتي بالتنسيق مع قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها، بعد أن أحبطت قوات مجلس منبج العسكري جميع هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على ريف منبج، والقرى التي تمركزت فيها “الهيئة” محتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

(أ ب)