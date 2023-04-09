الآلاف في السليمانية يتظاهرون تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على باشور

انطلقت قبل قليل مظاهرة كبرى من شارع سالم وسط مدينة السليمانية تنديداً بهجمات الدولة التركية المحتلة على إقليم كردستان.

وأشارت وكالة روج نيوز، إن مجموعة من الشخصيات والنشطاء دعت أهالي السليمانية للانضمام إلى المظاهرة الكبرى تنديداً بهجوم الدولة التركية المحتلة على مطار السليمانية.

وهتف المتظاهرون بصوتاً واحد (الكرد في الأجزاء الأربعة واحد)، وحملوا يافطات كتب عليها (لا نقبل بالهجمات والإرهاب) و(أردوغان إرهابي).

وتعرض مطار السليمانية الدولي، مساء الجمعة، لقصف من قبل الاحتلال التركي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، سوى اندلاع حريق تم إخماده لاحقاً.

(ف)