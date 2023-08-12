أفادت مصادر بإقدام عضو ما يسمى "المجلس المحلي" في ناحية جندريسة بمقاطعة عفرين المحتلة المدعو "زكريا بستاني" وابنه "نصر بستاني" على اغتصاب طفلة، بعد اختطافها من منزلها تحت تهديد ذويها بالقتل.

الطفلة وتدعى (م ج)، تبلغ من العمر (14 عاماً)، وهي من أهالي قرية تل سلور التابعة لناحية جندريسة، بحسب المصادر التي أكدت أيضاً أن الاختطاف جرى بإشراف مسؤول العلاقات لدى مرتزقة "السلطان سليمان شاه" المعروف بالعمشات، المدعو "أنس حمدو" والمعروف باسم أبو حيدر عفر.

وبحسب المصادر فإن المدعوان زكريا ونصر بستاني اقتادا الطفلة إلى منزلهما في الناحية واغتصباها، قبل أن تتمكن الطفلة من الفرار وفضحهما.

وبيّنت المصادر أن مرتزقة "العمشات" هددوا ذوي الطفلة بالقتل في حال الإفصاح عنهم.

وفي السياق، أفادت مصادر أخرى من مقاطعة عفرين المحتلة، بتحويل متزعم ما يسمى "الشرطة العسكرية" التابعة للاحتلال، المدعو "أحمد جمال كبصو" وعدد من متزعمي المجموعات المرتزقة مخيماً في مركز عفرين إلى مركز للدعارة وتعاطي المخدرات وتوزيعها.

ويقع المخيم الذي أقيم بعد زلزال 6 شباط، بالقرب من شارع الفيلات في مركز مدينة عفرين، ويعرف باسم "المنتدى السوري".

وأكدت المصادر أن المتزعمين يختطفون النساء من مدينتي الباب وإدلب ويجبرونهن تحت التهديد على العمل في الدعارة داخل المخيم.

(ج س/ س ر)

ANHA