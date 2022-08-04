6 منهم أطفال.. إصابة 9 مواطنين جراء استهداف المسيّرة الانتحارية التركية لمركز تل رفعت - تم التحديث

بحسب ما أكد مراسلنا فإن هجوم المسيّرة الانتحارية التركية أسفر عن إصابة 9 مواطنين، بينهم 6 أطفال.

مؤكداً أن حالة أحد المصابين خطيرة ونقلت إلى مشفى آفرين في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء.

واستطاع مراسلنا توثيق أسماء المصابين الـ 9 وهم:

* دينا عثمان (6 أعوام)

* محمود غريب مامو (6 أعوام)

* حسين جمال قاسم (7 أعوام)

* افرين عبد الرحمن حيدر (13 عاماً)

* أوريفان محمد عبدو (15 عاماً)

* روناهي سلو (27 عاماً)

* حسين بيرم عكلو (43 عاماً).

* صباح حنان حمو (10 أعوام)

* آرزية أحمد رشو (23 عاما)

(ج س/ س ر)

ANHA