"غزو الظلام" يتحوّل لمسرحيّة

وأُعدّت المسرحيّة التي تحمل الاسم ذاته من قبل دار المسرح الألماني في ألمانيا. إذ كتب سيناريو المسرحيّة، كفال صدقي فيما أخرجها المسرحيّ الكردي إحسان عثمان.

وستُعرض المسرحيّة التي يجري التحضير لها الآن في 17 شباط القادم. وبعد العرض الأوّل لها، سيستمرّ عرضها على مسارح مختلفة خلال شهر آذار، نيسان، أيار وحزيران.

وبحسب مخرج العمل، إحسان عثمان، فقد تمّ الحصول على إذنٍ من إدارة مسرح مدينة فيسبادن الألمانيّة لتقديم العرض المسرحي. هذا وتضمّ المسرحيّة ممثلين مسرحيين عالميين، وممثلين كرديين وممثل يوناني وآخر ألماني.

تصف المسرحيّة إبادة الشعب الكردي

وأشار إحسان عثمان إلى أنّ المسرحية تصف حظر اللغة الكرديّة ومخططات الإبادة الثقافية التي تقوم بها الدولة التركيّة في باكور كردستان. وقال: "مسرحيتنا صرخة كبيرة في وجه هذه الإبادة".

(ر)

ANHA