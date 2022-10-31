"الفرقة الرابعة" تشدد الحصار على حي الشيخ مقصود

شددت "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق فرض الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

ويعيش في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحسب آخر إحصاء للجنة الإغاثة في الحي في نهاية عام 2021 إلى حوالي 216000 شخص.

الحصار في المرحلة الأولية أجبر بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى إصدار تعميم تقلل فيه عدد ساعات تشغيل المولدات التي تزود حي الشيخ مقصود بالكهرباء، وذلك للحفاظ على مخزونات المحروقات قدر الإمكان وذلك لتأمين تشغيل الأفران والمشفى الوحيد بالحي.

كما أن الحصار تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة للقطاعات الحيوية في الحي ومنها قطاع صناعة الألبسة والبطاريات وباقي الصناعات الأخرى المنتشرة في الحيين.

ومع اقتراب فصل الشتاء يتخوف أهالي الحيين من عدم حصولهم على مخصصاتهم من مواد التدفئة في ظل فرض الحصار وتشديده مما قد يؤدي إلى حصول كوارث إنسانية منها انتشار الأمراض وخاصة بين الأطفال.

(كروب/ س ر)

ANHA