" الدفاع الوطني" يصيب طفلين في مدينة قامشلو

وأفاد مراسلنا بإصابة الطفلين أحمد حمود حمود 14 عاماً ومحمود محمود، جراء استهداف ما تسمى ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق لهما.

المراسل أوضح إنهما نقلا إلى مشفى الشهيد خبات في حي الكورنيش بمدينة قامشلو.

يأتي ذلك مع استمرار خرقها لاتفاق وقف إطلاق نار جرى بوساطة الشرطة العسكرية الروسية مع قوى الأمن الداخلي.

هذا وهاجمت ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق حاجزًا لقوى الأمن الداخلي بالقرب من حي الطي في مدينة قامشلو حوالي الساعة الـ 22:00 من مساء الأول من أمس (الثلاثاء)، ما أدى إلى استشهاد أحد أعضاء قوى الأمن الداخلي التي ردّت على الهجوم.

(م ح)