17هجمة شنها جيش الاحتلال التركي في غضون عدّة ساعات

في حصيلة أولية ومنذ مساء أمس حتى صباح اليوم، شن جيش الاحتلال التركي عبر طائراته الحربية والمسيّرة ومدافعه 17 هجمة مناطق شمال وشرق سوريا، وبحسب المعلومات الواردة هناك ضحايا، كما أن القصف خلّف أضراراً مادية بالغة في المنشآت الحيوية والخدمية.

وركز القصف التركي على المنشآت الحيوية، كمحطتي عودة وكر داهول النفطيتين، ومراكز قوى الأمن الداخلي والقرى الآهلة بالسكان.

وحصيلة الهجمات التركية التي رصدها مراسلونا منذ مساء أمس الأحد وحتى ساعات صباح اليوم كالتالي:

فجر اليوم قصف جيش الاحتلال التركي 4 قرى في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا

في الساعة الـ 01.17 قصف الاحتلال التركي ريف شيراوا التابعة لعفرين المحتلة

في الساعة الـ 23.55 قصف جيش الاحتلال التركي مركز اسايش قرى كوجرات في ريف ديرك

في الساعة الـ 23.51 قصف جيش الاحتلال التركي ريف ناحية تربه سبيه

في الساعة الـ 23.41 قصف جيش الاحتلال التركي قرى ناحية تل تمر

في الساعة الـ 23.17 قصف جيش الاحتلال التركي ريف منبج الشمالي

في الساعة الـ 23.00 قصف جيش الاحتلال التركي ناحية تل رفعت

في الساعة الـ 22.50 قصف المدفعية التركية شرقي ناحية عامودا

في الساعة الـ 22.41 قصفت المدفعية التركية مركز ناحية زركان وريفها

في الساعة الـ 22.35 قصف جيش الاحتلال التركي بالمدفعية ريف ناحية تربه سبيه

في الساعة الـ 22.30 قصفت الطائرات الحربية نقطة لقوى الأمن الداخلي ومحطة نفطية في ريف ديرك

في الساعة الـ 22.21، قصف جيش الاحتلال التركي ريف كوباني

في الساعة الـ 22.15 قصفت الطائرات الحربية التركية حقلي عودة وكر داهول في تربه سبيه

في الساعة الـ 21.35 قصف جيش الاحتلال التركي مركز ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4

في الساعة الـ 19.00 قصف جيش الاحتلال التركي نقطة لحكومة دمشق في ريف ديرك

في الساعة 19.00 قصف جيش الاحتلال التركي محيط ناحية تل رفعت

في الساعة الـ 18.00 قصف جيش الاحتلال التركي قريتي كردمية وعين ديوار في ديرك

في تمام الساعة الـ 15.15 قصف جيش الاحتلال التركي ناحية شرا.

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا منذ الـ4 من تشرين الأول تصاعد هجمات جيش الاحتلال التركي براً وجواً، تستهدف فيه البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة.

(أ ب)

ANHA