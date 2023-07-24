150 متسابقاً جديداً في الدورة الرابعة لمسابقة كاتب المستقبل

انطلقت اليوم، المرحلة الأولى من الدورة الرابعة لمسابقة "كاتب المستقبل للطفل" التي نظمتها هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة مع لجنة الأدبيات لشمال وشرق سوريا، بمشاركة 150 متسابقاً جديداً على مستوى إقليم الجزيرة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الدورة الرابعة للمسابقة التي انطلقت تحت شعار "غرسة اليوم شجرة الغد" بالاستماع إلى الأطفال المتسابقين باللغتين الكردية والعربية، والذين تحدثوا عن مضمون القصص الموزعة عليهم من قبل اللجنة التحضيرية.

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي انطلقت في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، يتطلب من المتسابق والمتسابقة في المرحلة الثانية تلخيص مضمون القصة المختارة خلال أسبوع بشرط ألا يتجاوز عدد الصفحات للفئة العمرية الأولى (10 إلى 14 عاماً) صفحة واحدة وللفئة العمرية الثانية (15 حتى 18 عاماً) صفحتان، على أن يتم تقييمها من قبل اللجنة.

وبعد دخولهم المرحلة الثالثة والأخيرة، يتطلب من المتسابق كتابة نص إبداعي من خياله، وقراءته أمام اللجنة لتحديد الفائزين في 7 آب القادم.

وتأتي هذه المسابقة التي تتم على ثلاثة مراحل للفئتين العمريتين (10 إلى 14 عاماً، و15 حتى 18 عاماً) لتشجيع الأطفال على القراءة والكتابة وتطويرها بين المجتمع وتهيئتهم ليكونوا كتّاب المستقبل.

(كروب/آ)

ANHA