10 جرحى جراء الانفجار في الأحداث وفق المعطيات الأولية- تم التحديث

واستطاع مراسلنا في الناحية، توثيق هوية 10 جرحى، أنقذوا من تحت الأنقاض ونقلوا إلى مشفى آفرين بمقاطعة الشهباء، كحصيلة أولية، وهم:

* فيدان صبري جاويش (40 عاماً).

* مصطفى درويش جندو (52 عاماً).

* زينب حيدر علو (33 عاماً).

* محمد حسين مصطفى (64 عاماً).

* أحمد شيخو ولو (42 عاماً).

* خاتون حسن حسن (40 عاماً).

* حمدو فارس حمدو (50 عاماً).

* عزيزة أحمد عيسى (52 عاماً).

* نزهت سيدو سيدو (٤٥ عاماً)

* جميلة عثمان معمو (77 عاماً)

هذا ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة وسط استمرار عمليات البحث من قبل فرق البلدية التي توجهت إلى المكان فور وقوع الانفجار، ولم ترد بعد أنباء عن وقوع قتلى جراء الانفجار المجهول السبب.

ويشار إلى أن الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 10:00، في مبنى بناحية الأحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، أسفر عن أضرار بشرية ومادية جسيمة بحسب المعلومات الأولية.

(آ ر)

ANHA