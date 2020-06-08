وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "اعتقد النظام السوري أنه خرج أخيراً من حرب دامت عقداً تقريباً، واستعاد جنوب سوريا عام 2018 ودفع إلى إبعاد القوات الأمريكية على طول نهر الفرات، كما شن هجمات على إدلب بدعم روسي وإيراني".

وأضافت "في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مكّن هجوم تركي ضد قوات سورية الديمقراطية التي تقاتل داعش، النظام من السيطرة على أجزاء من شرق سوريا، إلا أن المتاجر مغلقة في أجزاء كثيرة من سورية، وذلك بعد انهيار سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات متدنية جداً".

وبحسب الصحيفة "النظام محطم وضعيف، وليس لديه أي موارد مالية بالإضافة إلى الاقتتال داخل الأسرة الحاكمة، وهذا يعني أنه أصبح أشبه ببيت من ورق، وهش للغاية، حتى أن روسيا لا تستطيع إنقاذه.

وتواجه روسيا أيضاً تحديات اقتصادية وتشارك في الصراع الليبي، فالعقوبات الأمريكية الجديدة الآن والمشاكل الأخرى أضعفت العملة السورية وبشكل كارثي، ولها تداعيات تؤذي جميع السوريين سواء الموجودين داخل مناطق "النظام" أو خارجه، حيث يعاني سكان شمال وشرق سوريا من تداعيات انهيار الليرة السورية حتى مع وجود الولايات المتحدة هناك، كما وتعاني بنفس القدر المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي في شمال غرب سورية.

وعلى الرغم من تراجع النزاعات العسكرية ومحاولات كل من روسيا وإيران وتركيا إخراج الولايات المتحدة من سورية فإن الأزمات الجديدة غير المتوقعة بدأت بالظهور.

وهذا يوضح كيف أنه حتى عندما يبدو أن النزاع يتراجع، وتعمل روسيا وإيران وتركيا بشكل متزايد على تقسيم سوريا وطرد الولايات المتحدة، فإن الأزمات الجديدة غير المتوقعة تظهر، فسورية هي مسرح لصراعات مختلفة وتحولت الى عقدة غوردية (أسطورةٌ تدلُ على مشكلةٍ جسيمةٍ مستعصية، لا سبيل لحلها إلا باتخاذ قرارٍ شجاع) مع تشابك كل هذه النزاعات في هذا البلد.

وبحسب الصحيفة "ليس لأزمة العملة نتيجة نهائية واضحة، لقد دفعت الولايات المتحدة إلى إضعاف العملة لكنها قد لا تدرك أن هذا له تداعيات أيضاً في المناطق التي توجد فيها الولايات المتحدة".

واختتمت "لكن المسؤولين الأمريكيين لم يبدوا بشكل عام أي اهتمام بالأوضاع الاقتصادية لملايين السوريين الذين ساعدوا في التحرر من سيطرة داعش".

(م ش)