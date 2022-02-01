قيادي في قسد يكشف حصيلة أولية لعمليات التمشيط المستمرة في الحسكة

بدأت عمليات التمشيط والبحث في الـ 26 من كانون الثاني الفائت ولا تزال مستمرة، بحسب القيادي في قوات سوريا الديمقراطية حقي كوباني.

وقال حقي كوباني: "لا تزال قواتنا تبحث ضمن جميع أحياء مدينة الحسكة عن خلايا داعش، وعمن قد يكونون فارين من سجن الصناعة ومختبئين في منازل المدنيين، حسب مخطط مدروس لجغرافية مدينة الحسكة، التي يتم تمشيطها على شكل قطاعات حسب الأولوية".

لا ينحصر الهدف من عمليات التمشيط في القضاء على خلايا داعش فحسب، بل لكشف الجهات التي تدعمهم، ومن الواضح أنا الدولة التركية في مقدمتها، يضيف القيادي.

ولفت القيادي أن عمليات التمشيط تجري بناء على المعلومات الاستخباراتية "لقواتنا، وقوى الامن الداخلي، والمعلومات الواردة من الأهالي".

ويشارك في عمليات البحث والتحري والتمشيط ضمن مدينة الحسكة "قوات مكافحة الإرهاب، قوى الامن الداخلي، العلاقات العسكرية، وقوات حماية المجتمع وبالتنسيق مع الكومينات والمجالس في قرى وأحياء مدينة الحسكة، بحسب القيادي حقي كوباني.

وأشار القيادي حقي كوباني إلى أن عمليات التمشيط والبحث تلك يرافقها الاجتماع بأهالي الأحياء، يتم فيها شرح أهداف عمليات البحث والتمشيط، وما شهدته المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جانب التدقيق في ثبوتيات قاطني المدينة، وتقديم إرشادات أمنية.

وذكر القيادي حقي كوباني "منذ الـ 27 من كانون الثاني وإلى الـ 31 من الشهر ذاته اعتقل العديد من المشتبه بهم كمرتزقة في خلايا داعش وكانوا يستعدون للتحرك، واعتقل 2 ممن كانوا معتقلين في سجن الصناعة وتمكنوا من الفرار، واثنين آخرين يحملون أحزمة ناسفة كانوا مشاركين في الهجوم على السجن، وقضي على 7 آخرين".

(أم)

ANHA