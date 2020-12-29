قسد: استشهد 5 من مقاتلينا خلال تصديهم لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على عين عيسى

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، أشار فيه إلى تصعيد الاحتلال التركي ومرتزقته من هجماتهم على ناحية عين عيسى وريفها في الفترة الأخيرة.

وجاء في البيان "في الفترة الأخيرة صعّد الاحتلال التركي ومرتزقته من هجماتهم على منطقة عين عيسى، بهدف السيطرة على الطريق الدولي، وقد تصدّت قواتنا للعديد من الهجمات ومحاولات احتلال المنطقة، وأجبرتهم على الانسحاب والتراجع والفرار".

وعن الهجمات التي شنها الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة في اليومين الماضيين، أشار البيان إلى أن "آخر هذه الهجمات كان في الـ 27 من كانون الأول الجاري، حيث هاجم مرتزقة الاحتلال التركي قريتي جهبل والمشيرفة، بمساعدة طائرات الاستطلاع، وخلال هذه الهجمات تم قصف محيط عين عيسى وريفها بشكل عنيف ومكثف، ولكن قواتنا تمكنت بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة في يومي الـ 27 والـ 28 من كانون الأول الجاري، من إفشال هجمات المرتزقة".

وجاء في ختام البيان "وخلال التصدي للهجمات استشهد 5 من مقاتلينا، بينهم 4 من لواء الشمال الديمقراطي، وعليه نتقدم بأحرّ تعازينا لأسر الشهداء وشعبنا، ونجدد عهدنا بحماية الوطن".

(د ج)

ANHA