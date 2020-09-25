قسد تبدأ حملة بمشاركة برية وجوية للتحالف بريف دير الروز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن البدء بعملية أمنية اليوم، بمشاركة برية من التحالف الدولي وتغطية من طائراتها، في منطقة وادي العجيج على الحدود السورية – العراقية بريف دير الزور الشمالي، ضد خلايا مرتزقة داعش الإرهابي في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة فأن قوات سوريا الديمقراطية وبمشاركة التحالف الدولي استهدفت الأنفاق التي تستخدمها خلايا مرتزقة داعش المتواجدة في دير الزور، للاختفاء وإخفاء الأسلحة.

وبيّنت ، المصادر أن الحملة استهدف طرق يستخدمها المرتزقة للتنقل وتهريب الأسلحة، لضرب أمن واستقرار سكان شمال وشرق سوريا.

(أ ب/هـ ن)

ANHA