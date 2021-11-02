مطالبةً بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية.. KCDK-E تنظم مسيرة أمام (OPCW) بهولندا   

وأصدر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوربا (KCDK-E) بياناً بهذا الشأن، نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وجاء فيه: "تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على كل من سوريا والعراق، حيث يوجد ما يقارب عشرة آلاف جندي، و48 موقعاً عسكرياً، بالإضافة إلى المخافر الحدودية ومطار، وهذا مخالف للاتفاق الدولي.

والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال التركي كان قد بدأ هجوماً على جنوب كردستان منذ 23 نيسان، مرتكباً بذلك جرائم حرب ومنتهكاً كل الحقوق الدولية، كما قصف جيش الاحتلال التركي مناطق متينا، زاب، آفاشين بالأسلحة الكيماوية أكثر من 323 مرة منذ بداية الهجوم ، ما أسفر عن استشهاد عشرات الكريلا.

لم يشن جيش الاحتلال التركي هذه الحرب القذرة ضد قوات الكريلا فقط، وإنما قصف في الكثير من الأحيان مناطق ومنازل المدنيين، ومارس سياسة الإجلاء في قرى جنوب كردستان.

كما قام الشعب الكردي والجالية الكردية في أوربا بالعديد من الفعاليات؛ للإشارة إلى ممارسات جيش الاحتلال التركي القذرة واستخدامها الأسلحة الكيماوية.

على الرغم من وجود الكثير من الأدلة والمعلومات في نيويورك والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تحرك ساكناً، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أنهم شركاء في جرائم ضد الإنسانية.

يجب إجراء التحقيقات في المناطق التي استخدم فيها جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك، يجب ألا تسمح منظمة حظر الأسلحة للدولة التركية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي وألا تسمح لها بالمزيد من جرائم حرب.

نطالب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بإرسال وفد إلى مناطق زاب، متينا، آفاشين، وفي هذا السياق، سينظم أعضاء المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا (KCDK-E) مسيرة حاشدة في الثالث من تشرين الثاني أمام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) في هولندا بمشاركة الكرد وأصدقائهم، ندعو جميع الشعب والديمقراطيين ومعارضي الحرب والمنظمات النسائية للانضمام إلى هذه المسيرة.

سيجتمع أعضاء المنظمة في الثالث من تشرين الثاني في تمام الساعة 13.00 أمام مبنى محكمة لاهاي في كارنغلين 2، 2517 KJ وسنواصل المسير حتى مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في جوهان ده وتلاند 32، 2517 JR في لاهاي فيما بعد سنعقد اجتماعاً هناك.

(س ر)