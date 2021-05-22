لوحات منوعة عن المرأة أغنت ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي

كان للمرأة حضور خاص في ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي الذي نظمته هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا، بمركز محمد شيخو في مدينة قامشلو، والذي انطلقت فعالياته في الـ 18 أيار الجاري، واختتمت يوم أمس الجمعة.

حيث عرض خلال فعاليات الملتقى أعمال 128 فنانًا من بينهم 63 فنانة من كافة مكونات شمال وشرق سوريا بلوحة واحدة، ومن ضمن اللوحات المعروضة 58 لوحة حملت الطابع النسوي.

إذ جسّدت اللوحات الزيتية التي احتضنها الملتقى صورة المرأة المقاتلة والكادحة، فيما وصفت بعض اللوحات معاناة النساء اللواتي هُجّرن من أرضهن وعانين من المجازر التي ارتبكت بحقهن.

وتضمنت اللوحات صور شهيدات كان لهن دور كبير في نجاح ثورة شمال وشرق سوريا أمثال هفرين خلف، وبارين كوباني ومقاتلات من وحدات حماية المرأة، ولوحات أظهرت مقاومة المرأة ونضالها في سبيل تحقيق حريتها خلال ثورة روج آفا.

الفنانة التشكيلية والمشاركة بلوحتها التي حملت عنوان "المرأة تنجب التاريخ" صباح علي، بيّنت:" أن الطابع النسوي طغى على اللوحات".

وقالت صباح إن "النساء حملن المسؤولية الأكبر في كافة مجالات الحياة، سواء كان في الرسم أو الشعر أو في جبهات القتال واستطعن إثبات أنفسهن في كافة المجالات وليس فقط في مجال رسم اللوحات التشكيلية".

مؤكدة أنها شاركت بلوحتها التي تحمل عنوان "المرأة تنجب التاريخ"، لتثبت من خلالها أن المرأة هي التي تصنع التاريخ وهي التي تساهم في ازدهار المجتمع وتغييره".

ومن جانبها، قالت الفنانة التشكيلية وابنة مدينة كوباني، خديجة عيسى، المشاركة في ملتقى روج آفا الثالث بلوحتها التي هي تحت عنوان "حرية المرأة "شاركت المرأة بفعالية في الملتقى "نلاحظ أن كل امرأة مشاركة في الملتقى عبّرت عن لوحتها بشكل مختلف، من تجسيد صور لنساء مقاتلات، أو إظهار إرادة المرأة من خلال اللوحات".

موضحة أن الفنانات التشكيليات المشاركات في الملتقى تركن طابعًا مختلفًا باختلاف مواضيع لوحاتهن، وهذا ما ميّز الملتقى.

وذكرت خديجة أن لوحتها "حرية المرأة" هي عبارة عن ثلاثة فتيات كرديات في صفوف قوات الدفاع الشعبي يلوّحن بشارات النصر لحرية المرأة من جهة وحرية الوطن من جهة أخرى.

(م ح)

ANHA