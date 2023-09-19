جريمة قتل مروّعة بحق طفلة في سردشت بروجهلات

شهدت مدينة سردشت في روجهلات (شرق كردستان)، الإثنين 18 أيلول، جريمة قتل مروّعة بحق طفلة تبلغ من العمر (13عاماً)، تم انتشال جثتها من سد سردشت بعد تفككها، وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء المرأة ((NUJINHA.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن الجثة تعود لطفلة تعرضت للقتل عبر ربط قدميها بكتلة إسمنتية، كما تم إغلاق عينيها ويديها وفمها بالغراء بإحكام، وبسبب بقاء الجثة لفترة طويلة في مياه السد، لم يتبقَ منه سوى عظامها وشعر رأسها.

وبعد انتشال الجثة تم نقلها إلى قاعة التحقيق الطبي والطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات القانونية، على ما ذكره شهود العيان للوكالة.

وذكرت الوكالة أن هوية الطفلة لا تزال مجهولة.

(س ع)