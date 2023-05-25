​​​​​​​تكريم الفنانين المشاركين في ملتقى روج آفا للفن التشكيلي بدورته الرابعة

تكريم الفنانين جاء في اليوم السادس والأخير للملتقى، من قبل المجلس التنفيذي في إقليم الفرات بمقره في مدينة كوباني، بعدما أنهى الفنانون رسم لوحاتهم، تمهيداً للمشاركة في معرض الفن التشكيلي في 30 أيار الجاري في مدينة قامشلو.

وخلال مراسم التكريم، أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين، بأن هذه الفعالية كانت مميزة ومباركة، شاكراً كل فنان قدم لمدينة كوباني للمشاركة في القسم الأول من ملتقى روج آفا للفن التشكيلي بدورته الرابعة المقام في مدينة كوباني والمساهمة في نجاحه.

وبعدها قدمت الإدارة الذاتية دروعاً تذكارية، تكريماً للفنانين المشاركين في الملتقى وللجنة المنظمة.

هذا وانطلقت في مدينة كوباني، يوم السبت، 20 أيار، فعاليات اليوم الأول ملتقى الفن التشكيلي، بنسخته الرابعة، بمشاركة فنانين تشكيليين من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

(ن ك/د)

ANHA