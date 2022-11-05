​​​​​​​قوات حماية المجتمع تفتتح مركزاً لها في منبج

حضر مراسم الافتتاح اليوم السبت، أعضاء القوى والعشرات من أهالي مدينة منبج وريفها، وممثلين عن العشائر العربية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء قوى الأمن الداخلي ومقاتلين من مجلس منبج العسكري، ومؤسسات الإدارة المدنية في منبج وريفها.

بدأت مراسم الافتتاح، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لقوات حماية المجتمع في منبج، حياة السالم، كلمة قالت فيها إن "المجتمع هو الركيزة الأساسية لتشكيل لجان الحماية الجوهرية".

وأضافت "لا زلنا نحتاج إلى جهود كبيرة وشاقة لإيصال المجتمع إلى فكر حرب الشعب الثورية التي هي ثورة بناء الإنسانية المبنية على الأخلاق والمساواة".

من جانبه، ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدينة الديمقراطية في منبج وريفها، محمد خير شيخو، كلمة قال فيها "اليوم نحتفل بافتتاح مركز قوات حماية المجتمع هذا التنظيم الذي لهُ أثر ودور في حماية مناطقنا من أي تهديد".

وتطرق شيخو إلى أهمية هذه القوى ودورها أثناء هجوم مرتزقة داعش على سجن غويران في مدينة الحسكة، وقال: "في بداية العام الحالي، رأينا رفاقنا في الحماية الجوهرية، أثناء هجوم مرتزقة داعش على سجن غويران عندما أدّوا دورهم الكبير والأساسي في بسط الأمن والاستقرار في المدينة".

بدورها، أكدت الإدارية في تجمع نساء زنوبيا رويدة حنيضل، أن "لافتتاح مركز حماية المجتمع في مدينة منبج، دوراً مهماً لحماية المنطقة في ظل ما تتعرض له من تهديدات وهجمات مستمرة".

ولفتت إلى أن "نساء شمال وشرق سوريا لن يقفن مكتوفات الأيدي، وسيكنّ إلى جانب جميع القوات المساهمة في توفير الأمن والاستقرار في المنطقة، وقالت "نحن النساء من كافة المكونات سنقدم كل ما في وسعنا لحماية وطننا من أي عدوان يستهدف مناطقنا، التي تحررت بدماء شهدائنا وشهيداتنا".

واختتمت المراسم، بقص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد شيخ أحمد، فلة بكي.

(أم)

ANHA