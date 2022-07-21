​​​​​​​قسد: استشهاد اثنين من قواتنا في هجوم مسيّرة للاحتلال التركي في كوباني

أصدر المركز الإعلاميّ لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة اليوم بياناً إلى الإعلام والرَّأي العام حول استهداف دولة الاحتلال التركي عبر مسيّرة، سيارة مقاتليه كندال روج آفا وبرخدان كوباني ما أدى إلى استشهادهما، جاء فيه:

"في ليل الأربعاء، 20 يوليو/ تمّوز الجاري، وبحدود السّاعة "21:00″، وعندما كان اثنان من رفاقنا في طريقهم لزيارة إحدى العوائل، تَمَّ استهداف السيّارة التي يستقلّونها من قبل طائرة مُسيّرة (بدون طيّار) تركيّة.

أدّى الهجوم إلى استشهاد كُلّ من رفيقينا كندال روج آفا وبرخدان كوباني.

بعد الحادثة؛ وإلى الآن، لاتزال حركة الطائرات المُسيَّرة التركيّة مستمرة في المنطقة، دون توقُّف".

(ف)