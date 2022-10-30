​​​​​​​مصدر عسكري: الاحتلال التركي كثف تحركاته في جبهة تل تمر 

في ظل التصعيد العسكري للاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا عامة، وتل تمر خاصة، يستمر الاحتلال التركي ومرتزقة "الجيش الوطني السوري" بتكثيف نقاطهم وتحصين مواقعهم، بالإضافة إلى رفع السواتر الترابية وحفر الخنادق.

وحسب ما أفاد المصدر العسكري لوكالتنا، "فقد شهدت معظم القرى المتاخمة لجبهات تل تمر في الساعات المتأخرة من الليل، تحركات مكثفة للاحتلال التركي ومرتزقته".

ولفت المصدر "يقوم الاحتلال التركي في ساعات الليل المتأخرة، بحفر الخنادق ورفع السواتر الترابية وتحصين قواعده العسكرية المتاخمة لجبهات تل تمر وخاصة الجبهة الشمالية للناحية التي تشهد تحركات مكثفة، من قرية المناخ التي تعتبر قاعدة عسكرية تركية مهمة، وصولاً إلى قواعدها الواقعة في الجهة الغربية للناحية".

وقد استطاعت كاميرا وكالتنا رصد تلك القواعد العسكرية والسواتر الترابية التي يقوم الاحتلال برفعها والتحصينات العسكرية في جبهات تل تمر.

فيما أكد مراسلنا من المنطقة، أن جبهة تل تمر وحدها تقابلها قرابة 10 قواعد عسكرية، ممتدة ما بين قرية المناخ شمال الناحية وصولاً إلى تلة قرية العامرية الواقعة بمحاذاة الطريق الدولي M4 غرب الناحية.

(ل م)

ANHA