​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء بدير الزور يستنكرون الصمت الدولي حيال الهجمات التركية الكيماوية على الكريلا

تجمع العشرات من أهالي وأعضاء مجلس عوائل الشهداء بريف دير الزور الشرقي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، للإدلاء بالبيان الذي قرأ من قبل، الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في بلدة هجين، رنا خطاط.

وجاء في مستهل البيان "إلى متى هذا الصمت الدولي على هذه الجرائم بحق الإنسانية، لقد بلغ حقدهم (في إشارة إلى المحتل التركي)عنان السماء لقد أعمت قلوبهم الكراهية، لا يوجد تعبير يصف أحفاد جمال باشا السفاح".

وأكد البيان "نحن الشعب الأمن أيها المحتلون الأتراك أعجزتْ كل خططكم ومحاولاتكم للنيل من إرادة شعبنا حتى لجأتم إلى استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، ألم يبقى لكم خيارات غيرها لتقتلوا أناس أحبو أرضهم وتشبثوا بها".

وأوضح البيان "إنكم عاجزون عن تحقيق أهدافكم الخبيثة وإن استهدافكم للكريلا ولكل الشعوب الموجودة في المنطقة بالكيماوي دليل غدركم الذي تعلمتموه من أجدادكم العثمانيون".

وشدد "لا ولن نستسلم، سنبقى ندافع عن أرضنا وعرضنا مهما فعلتم، أقذفوا حمم حقدكم علينا فنحن نزداد إصرار كل يوم على تحقيق النصر، لن نتراجع وسيستمر مشروعنا وستعود الأرض لأهلها بفضل شهداءنا".

مضيفاً "من هنا من أرض الشهداء التي تفوح منها رائحة الياسمين وباسم مجلس عوائل الشهداء في دير الزور نقول للعالم انظروا إلى تركيا ماذا تفعل إنها اليوم تقصفنا بالأسلحة الكيماوية وغداً سيكون دوركم لتقصفكم".

ودعا البيان في ختامه "جميع المعنيين من الأمم المتحدة وحقوق الإنسان لمحاسبة هؤلاء القتلة، فهم مجرمو حرب، ويجب محاكمتهم على فعلتهم، كما إننا ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الجبان الذي أودى بحياة عدد من الشهداء الأبطال, وسندفع بالشهيد تلو الأخر حتى تحقيق النصر".

( ف ع/خ)

ANHA