​​​​​​​HPG تكشف سجل أربعة مقاتلين ومقاتلات استشهدوا خلال المقاومة التاريخية ضد المحتلين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الأربعاء، بياناً كتابياً كشفت فيه سجل أربعة من مقاتلي القوات الذين استشهدوا في زاب في الثاني من حزيران الجاري.

وجاء نصُّ البيان كالتالي:

"أعلنّا في بياننا الصادر في الثالث من حزيران الجاري عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي في تحصينات الشهيد برخدان القتالية في منطقة مقاومة الشهيد شاهين، في الثاني من حزيران الجاري وفي الساعة 10:00، ووقوع انفجار ضخم حوالي الساعة 11:24.

خاض رفاقنا الموجودين على جبهات الشهيد برخدان في منطقة مقاومة الشهيد شاهين مقاومةً ملحميّةً استمرت لـ 47 يوماً منذ بدء الهجوم الاحتلالي التركي على مناطق الدفاع المشروع وحتّى يوم الثاني من حزيران الجاري. وقد أحبطوا بأسلوب الكريلاتية المحترفة كل أنواع التقنيات العسكرية الحديثة التي سُلّمت للدولة التركية من؛ أوبيس، هاون، مروحيات، طائرات حربية ومسيّرات مسلّحة. ولم يكتفوا فقط بالموقف الدفاعي بل قالوا’ المقاومة وحدها غير كافية، علينا الانتصار بكل تأكيد ‘. لقد وجّهوا بالروح القتالية العالية ضرباتٍ موجعة لجيش الاحتلال التركي وأعطوا جيش الاحتلال درساً كبيراً لن ينسوه يوماً. لم يهاجموا العدو فحسب بل مرّوا على جثثهم مرتين واستولوا على أسلحتهم. لكن الدولة التركية ووسائل إعلام الحرب الخاصة التابعة لها حاولت إخفاء هذا عن الرأي العام والتستّر على هزيمتها. إلّا أنّ أبطال الشهيد برخدان قد نقّذوا في الـ 29 من أيار المنصرم عمليةً نوعية ضد جيش الاحتلال التركي؛ مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أتراك والاستيلاء على أسلحتهم والمعدّات العسكرية التي كانت بحوزتهم وتركوا جثتين من جثثهم تحت سيطرتهم. وقد سلّطوا الضوء بهذه الطريقة على استحالة انكار هزيمة جيش الاحتلال التركي في زاب.

يعدّ كل واحد من رفاقنا بطلاً بحدّ ذاته. لجأ جيش الاحتلال التركي الذي لم يتمكّن من التغلّب على رفاقنا للأساليب الوحشية مرةً أخرى واستخدم المتفجرات الثقيلة التي يُطلق عليها السلاح النووي التكتيكي والأسلحة الكيماوية. واصل جيش الاحتلال التركي هجماتهم الوحشيّة هذه لأيام ولم تحقق أي نتيجة أمام الإرادة الاستثنائية لرفاقنا وإصرارهم على الانتصار وولائهم للقائد. لقد عرف رفاقنا في منطقة الشهيد شاهين كيف يدافعون عن أنفسهم ويهاجمون العدو بالمهارة العسكرية العالية. وقد اتّخذ قرار تغيير الجبهة بعد نفاذ الإمكانيات المحدودة الموجودة في جبهات القتال. وبناءً على هذا القرار فقد غيّر قسم من رفاقنا الذين خاضوا المقاومة منذ البداية الجبهة، في حين أصرّ رفاقنا الأربعة؛ باغر، آفزم، آرين وشرزان على إعطاء درسٍ تاريخي لجيش الاحتلال التركي في جبهة الشهيد برخدان في منطقة الشهيد شاهين. وعلى الرغم من قدرتهم على تغيير الجبهة ومغادرة المنطقة بسلام إلّا أنّ رفاقنا قد أرسلوا مجموعة من رفاقهم وقرروا تنفيذ عملية فدائية. فقد نفّذوا عمليتهم الفدائية ضد جيش الاحتلال التركي في تمام الساعة 10:00 من يوم الثاني من حزيران الجاري بروح هجومية عالية. إذ اقتحموا صفوف العدو وقاتلوا ببسالة، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً من جيش الاحتلال على الأقل. واستشهد رفاقنا الأربعة في هذه العملية الفدائية الهجومية، لذا فلم يتّضح عدد القتلى الأتراك بالضبط. إلّا أن جيش الاحتلال التركي قد قام بإجلاء جنودها المصابين ورفعت جثث جنودها القتلى عدّة مرات بالمروحيات.

إن المقاومة التي استمرت لـ 47 يوماً بقيادة قياديّنا الأبطال الفدائيين؛ باغر وآفزم سطّرت بوصفها العملية الجديدة لجاران في تاريخ نضالنا. تجدّدت عملية مقاومة جاران في سجن آمد بشخص الرفاق باغز، آفزم، آرين وشرزان في زاغروس وأصبحت تحمل معنى وأهمية أكبر. تشبّث رفاقنا باغر وآفزم بالانتصار حتّى النهاية وأصبحا القياديين الفدائيين المصممين على إرادة وإصرار الحملة الثورية لصقور زاغروس وأصبحا بذلك رمزين. ستنتصر حملتنا، حملة صقور زاغروس بقيادة الرفيقين باغر وأفزم بالتأكيد بالإرادة القوية والوقف الفدائي لجاران".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: باغر غَفَر

الاسم والكنية: أركان دارا

مكان الولادة: جولَميرك

اسم الأم- الأب: كولبَري- عارف

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2 حزيران 2022/ زاب

الاسم الحركي: آفزَم جيا

الاسم والكنية: بيريفان جمعة

مكان الولادة: تربه سبيه

اسم الأم- الأب: منتهى- فرَمَز

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2 حزيران 2022/ زاب

الاسم الحركي: آرين كوباني

الاسم والكنية: أميرة موسى

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم- الأب: عائشة- أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2 حزيران 2022/ زاب

الاسم الحركي: شرزان هنغرفان

الاسم والكنية: سركان أوجكون

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الأم- الأب: نسيبة- حكمت

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2 حزيران 2022/ زاب

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