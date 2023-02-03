​​​​​​​دولة الاحتلال التركي ترحل أكثر من 10000 لاجئ في غضون شهر

يتعرض اللاجئون في تركيا، دائماً للتعذيب والاعتقال، كما يتم سلب أموالهم وهواتفهم على الحدود في الوقت نفسه، يتم ممارسة عداوة كبيرة ضدهم.

وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الهجرة التابعة لدولة الاحتلال التركي، في الشهر الأول من عام 2023 في آكري، أرضروم، كوجالي، ملاطيا، كوتاهيا وأنقرة، تم ترحيل 1503 لاجئ أفغاني إلى أفغانستان بطائرات مستأجرة، واتضح أنه على الرغم من الرحلات الجوية العادية، تم ترحيل 3755 لاجئاً إلى أفغانستان.

وحسب البيانات، في الشهر الأول من عام 2023، تم ترحيل بشكل عام 10520 لاجئاً ولم يُسمح لـ 20295 لاجئاً بدخول تركيا.

في عام 2022، وفقاً للبيانات الرسمية التركية، وبالمجمل تم ترحيل 124441 لاجئاً.

وفي سياق متصل، قالت منظمات حقوقية، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا.

حيث قال سوريون مرحّلون لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن "المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وضربوا معظمهم وأساءوا إليهم، وأجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح".

(م ش)