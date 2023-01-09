​​​​​​​بناء مشافي ومراكز تخصصية وتأمين أجهزة.. هيئة الصحة تعلن عن مشاريعها لعام 2023

عقدت اليوم هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي حضره العاملون في لجان الهيئة ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي كبرئيل شمعون وذلك في مبنى هيئة الصحة بالرقة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم مناقشة المستجدات السياسية خلال العام الفائت من قبل الحضور ليتحدث في البداية مستشار هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا فراس جمعة والذي قال: "خلال ٢٠٢٢ كانت هناك تطورات عديدة على المستوى السياسي في المنطقة عامة، وإن الإدارة الذاتية أثبتت للعام أجمع وجودها على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية رغم كل التحديات التي تواجه المنطقة المتمثلة بهجمات دولة الاحتلال التركي التي تهدف إلى إحياء مرتزقة داعش".

بدوره، قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، كبرئيل شمعون: "تركيا تحارب مشروع الإدارة الذاتية، مشروع مكونات شمال وشرق سوريا".

منوهاً إلى أن "الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية تعمل على تقوية حركتها الدبلوماسية خلال هذا العام كما تعمل على إرسال رسائل إلى المعارضة الديمقراطية المعتدلة في سوريا من أجل الوقوف ضد المؤامرة التي تعمل عليها روسيا وتركيا ضد الشعب السوري".

وبعد الانتهاء من النقاش حول الوضع السياسي في المنطقة، قرئت التقارير السنوية لهيئات ولجان الصحة في المقاطعات والمناطق ومناقشة الوضع التنظيمي والمشاكل التي تواجه تطور القطاع الصحي في شمال وشرق سوريا وطرح الحلول والمقترحات لحل هذه المشاكل.

بعد ذلك أدلت هيئة الصحة ببيان قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى، تضمن المشاكل والمعوقات التي تواجه هيئة ولجان الصحة بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع عام 2023 التي تهدف إلى تطوير الواقع الصحي في شمال وشرق سوريا.

وحسب البيان فإن المخرجات والمشاريع الملزمة لعام 2023 هي:

"1- إلزام كافة المنظمات العاملة في الشأن الإنساني عن التعامل مع الملفات الإنسانية والطبية بشكل محايد وخاصة منظمة الصحة العالمية.

2- تشكيل مكاتب للرقابة الفنية والطبية على جميع المؤسسات الصحية.

3- تجهيز بنوك لوحدات الدم في الأماكن التي يتطلب وجودها.

4- افتتاح مشفى التوليد بالطبقة.

5- تجهيز مشفى عام في كوباني بطاقة استيعابية 220سريراً.

6- تجهيز مركز للعيادات الشاملة في كوباني.

-7 تجهيز مركز للقثطرة القلبية في منبج.

8- تجهيز مركز للتصوير الشعاعي شامل ورنين في منبج.

9- بناء مشفى تخصصي في قامشلو بأمراض الأنف والعين والحنجرة.

10 - البدء بتجهيز مشفى الأطفال والتوليد في قامشلو واستكمال بناء مشفى الشعب.

11 - افتتاح مشفى الكسرات في دير الزور.

12 - تأمين جهاز ماموغرافي (تصوير شعاعي للثدي للكشف عن الأورام) في مدينة الرقة".

وفي ختام البيان وجهت هيئة الصحة نداء دعت فيه إلى فك الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية والسماح بإدخال المساعدات والأدوية، كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تحييد تقديم المساعدات الصحية عن كافة التجاذبات السياسية.

(أع/سـ)

ANHA