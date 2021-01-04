​​​​​​​المدنيون في عين عيسى عرضة لاستهدافات الاحتلال التركي ومرتزقته

تشن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هجماتهم الاحتلالية بشكل يومي على ناحية عين عيسى. في هذه الهجمات يتم استهداف المدنيين. في الهجمات التي شنت مساء أمس أصيبت امرأة تدعى لطيفة الشداد وشاب يدعى قصي حسن.

المدنيون يصابون خلال الهجمات

المواطن أحمد الشداد من أهالي ناحية عين عيسى والذي تم استهداف منزله خلال الهجمات أوضح أنه نتيجة الهجمات أصيبت زوجة أخيه ولحقت أضرار مادية بممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم.

وقال الشداد:" نحن مدنيون، نعيش هنا مع عوائلنا وجيراننا. فجأة حصل قصف وسقطت القذائف في بساتيننا الشظايا أصابت السيارة وأصيبت زوجة أخي".

وأضاف أحمد الشداد:" ماذا فعلنا! نحن مدنيون ولا علاقة لنا بأحد. يتم استهدافنا في الهجمات فماذا نفعل".

(م)

ANHA