افتتحت، اليوم، لجنة الصحة في دير الزور برعاية هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا، مشفى الكسرة العام، بريف دير الزور الغربي، للرقي بالواقع الصحي وتقديم الخدمات الطبية لسكان المنطقة.

وحضر مراسم الافتتاح حشد من أهالي المنطقة، وممثلين عن المؤسسات المدنية في دير الزور والرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في شمال شرق سوربا.

وبارك نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في شمال وشرق سوريا، ياسر السليمان، باسم الإدارة الذاتية افتتاح مشفى الكسرة العام، وأكد أن "هذا الإنجاز يثبت أن الإدارة الذاتية ماضية قدماً على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي واجهتها وتواجهها".

بدوره، بارك الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني، محمد الرجب، افتتاح مشفى الكسرة العام على عموم أبناء المنطقة.

ويضم مشفى الكسرة العام أقسام "الإسعاف، والحروق، والأطفال، والنسائية، والقثطرة القلبية"، ويعد المشفى من المشافي الكبرى بدير الزور وسيخفف ضغوطات كثيرة على أهالي المنطقة.

وأثنى أهالي دير الزور على جهود الإدارة الذاتية ولجنة الصحة في مجلس دير الزور المدني على افتتاح مشفى الكسرة العام، الذي سيخدم جميع مناطق ريف دير الزور الغربي.

(ع ع/أ ب)

ANHA