بوركينا فاسو: عشرات القتلى في هجومين منفصلين استهدفا مدنيين وعسكريين

قال حاكم إقليمي ومصدر بالجيش في بوركينا فاسو في بيانين منفصلين، الإثنين إن ما لا يقل عن 28 شخصاً من الجنود والمدنيين قتلوا في هجومين شنهما مسلحون، يومي الأحد والإثنين في البلاد. وتقاتل بوركينا فاسو الواقعة في غرب إفريقيا وجارتاها مالي والنيجر مسلحين مرتبطين بالقاعدة ومرتزقة داعش.

وقال الجيش إن وحدة قتالية في فالانغوتو بشمال البلاد قرب حدودها مع النيجر تعرضت لهجوم، مما أسفر عن مقتل عشرة جنود واثنين من المقاتلين ضمن قوة متطوعين ومدني، وقال الجيش إنه تم العثور على جثث 15 مهاجماً بعد الهجوم.

وفي بيان منفصل يوم الإثنين، قال الكولونيل جان تشارلز ديت ينابونو سوم حاكم منطقة كاسكيدز في جنوب البلاد بالقرب من الحدود مع ساحل العاج إنه تم العثور على جثث 15 رجلاً، جميعهم من المدنيين، في أعقاب هجوم وقع يوم الأحد.

وأضاف إن مسلحين أوقفوا سيارتين كانتا تقلان ثماني نساء و16 رجلاً. وقال إنه تم إطلاق سراح النساء ورجل واحد.

وقال في البيان: "في 30 كانون الثاني، تم العثور على جثث الضحايا التي ظهرت عليها آثار الرصاص بالقرب من قرية لينجيكورو".

(م ش)