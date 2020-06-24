أوروبا ترد على تركيا: مصممون على حماية حدودنا الخارجية

وقال جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي "مصمم على حماية الحدود الخارجية للاتحاد، ويدعم سيادة اليونان بقوة"، مضيفا: "نشارككم القلق وناقشنا كيف نمنع ديناميكية التصعيد"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية "آنا".

من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بعدما رافق بوريل إلى الحدود: "اليوم وبعد توقف قصير بسبب الجائحة (كوفيد-19) أعلنت تركيا مجددا ترك حدودها البرية نحو أوروبا مفتوحة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، ترافق قواتها لخفر السواحل، القوارب المكتظة باللاجئين باتجاه الجزر اليونانية".

واتهم ديندياس تركيا "بالإصرار على تقويض أمن واستقرار وسلام شرق المتوسط"، منوها إلى أن تركيا "تسببت في مشاكل لكل جيرانها".

ومن المقرر أن يلتقي بوريل لاحقا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الدفاع نيكولاوس باناغيوتوبولوس في أثينا.

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