البدء بزراعة الخضروات البواكر في شمال وشرق سوريا

تعد زراعة الخضروات ركناً أساسياً للزراعة في المنطقة، وفي ظل الحصار، والأزمة في سوريا وانهيار الليرة السورية في سوق الصرف، بات التوجه إلى الإنتاج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي حاجة ضرورية.

ومع اقتراب فصل الربيع باشر مزارعون من ناحية تربه سبيه بزراعة أنواع عديدة من الخضروات "البواكر" مثل البندورة، الخيار، الكوسا والباذنجان تحضيراً للموسم الزراعي.

وخلال هذه الفترة من العام يقوم المزارعون ببناء بيوت بلاستيكية مخصصة لزراعة المشاتل ويقومون بزراعة البذور داخل هذه البيوت من أجل توفير الدفء للبذرة وحمايتها من الصقيع والأمطار القوية، وبعد نموها بشكل جيد يقوم المزارعون بنقلها إلى الأرض التي خصصت للزراعة، ويسمى ذلك طريقة الأنفاق.

كيف تزرع الخضروات في خنادق صغيرة

خلال الأعوام الماضية وتحديداً عام 2005 ابتكر المزارعون طريقة تسمى الأنفاق حيث يقومون بحراثة الأرض بشكل جيد ورشها بالسماد الطبيعي وحفر خنادق بعرض مترين وطول من 20 إلى 25 متراً وتغطيتها بالنايلون، بعدها تنقل إليها المشاتل الصغيرة.

وتسقى المشاتل بطريقة الري بالتنقيط أو الري العادي كما يقومون بوضع الأسمدة والمبيدات الخاصة وخلطها مع المياه أثناء السقاية.

كما شهدت ناحية تربه سبيه تطوراً كبيراً في زراعة الخضروات البواكر، بفضل دعم الإدارة الذاتية للزراعة والتسهيلات التي تقدمها، من حيث زيادة المساحة المزروعة وإدخال أنواع جديدة من الخضروات وأصبحت الناحية أهم مصدر لتصدير الخضروات في إقليم الجزيرة.

المزارع دلبرين يوسف من قرية تل شعير التابعة لناحية تربه سبيه، قال: "إن زراعة الخضروات ذات فائدة تعود على المزارع والسوق المحلية التي تستوعب الإنتاج وتساعد في تخفيض الأسعار على خلاف الخضروات المستوردة".

يوسف أوضح أنهم ما زالوا يواجهون بعض الصعوبات بسبب نقص مادة المازوت وارتفاع سعر "نايلون الأنفاق" كونه يباع بالدولار.

(سـ)

ANHA