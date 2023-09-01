الاحتلال التركي يُجبر الأهالي على التنازل عن ممتلكاتهم

أفادت مصادر لوكالتنا، أن الاحتلال التركي ومرتزقته يجبرون سكان عفرين الأصليين أو أقاربهم، على التنازل عن ممتلكاتهم للمرتزقة وعوائلهم والمستوطنين.

وتواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها تغيير ديمغرافية عفرين المحتلة، وأنشأت حتى الآن نحو 30 مستوطنة، ووطنت قرابة 500 ألف مستوطن وخاصة من التركمان في الشريط الحدودي مع تركيا في منازل مهجّري عفرين.

عضو منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو، أكد أن هناك سياسة خطيرة تمارسها دولة الاحتلال التركي مع مرتزقتها في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأوضح إبراهيم شيخو أن الاحتلال ومرتزقته يجبرون الأهالي المتبقين في عفرين المحتلة على التنازل عن ملكية ممتلكاتهم لعوائل المرتزقة والمستوطنين وخاصة من التركمان، أو ممارسة الضغط على الأقرباء للتنازل عن ممتلكات أقربائهم من مهجّري عفرين قسراً.

7 مواطنين اجبروا على التنازل عن عقارتهم

وبيّن شيخو أن 7 مواطنين من ناحية شيه - لم يكشف عن هويتهم لأسباب أمنية - أُجبروا تحت تهديد السلاح للتنازل عن عقارتهم لمرتزقة "السلطان سليمان شاه" التركمانية، والمصنفة على لائحة العقوبات الأميركية.

وأضاف أن مواطناً إيزيدياً من قرية إيسكان في ناحية شيراوا، أُجبر على التنازل عن مساحة هكتار من حقل مزروع بـ 150 شجرة زيتون معمّرة لإنشاء مستوطنة.

المنازل بأسعار زهيدة

إبراهيم شيخو أشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تمارس جرائم أخرى بحق أهالي عفرين للتنازل عن عقارتهم وممتلكاتهم تحت تهديد السلاح، ضمن مخطط استكمال عملية التغيير الديمغرافي.

وتطرّق إلى عملية بيع المنازل من قبل المستوطنين بأسعار زهيدة في مركز مدينة عفرين المحتلة، عبر ما يسمى مكتب "الصناعة" التابع لمرتزقة "أحرار الشام" التابع لجيش الاحتلال التركي.

ويرى شيخو بأن الاحتلال التركي بهذه الطريقة التي وصفها بالجديدة يهدف إلى سلخ مقاطعة عفرين عن الأراضي السورية، على أنها عمليات بيع وشراء.

وأكد عضو منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو، أن كل من يعود إلى مقاطعة عفرين مصيره الاختطاف لابتزازه مادياً، مشيراً إلى أن مرتزقة "السلطان سليمان شاه" في ناحية شيه تشترط مبلغ 1500 دولار أميركي على كل من يعود إلى عفرين لقاء الإقامة في منزله.

وبيّن أن المرتزقة تفرض إتاوات إيجار على المتبقين في منازلهم، على الرغم من أن ملكيتها تعود إليهم (إلى المتبقين).

(س ر)

ANHA