مؤتمر ستار في الدرباسية يقيّم أعماله ويبحث تعزيز دور المرأة في سوريا الجديدة

قيّم مؤتمر ستار في مدينة الدرباسية خلال كونفرانس أعماله خلال العامين الماضيين، وناقش المستجدات السياسية والتنظيمية في سوريا وأوضاع المرأة، وبحث سبل تطوير العمل وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في بناء سوريا الجديدة.

مؤتمر ستار في الدرباسية يقيّم أعماله ويبحث تعزيز دور المرأة في سوريا الجديدة
مؤتمر ستار في الدرباسية يقيّم أعماله ويبحث تعزيز دور المرأة في سوريا الجديدة
مؤتمر ستار في الدرباسية يقيّم أعماله ويبحث تعزيز دور المرأة في سوريا الجديدة
مؤتمر ستار في الدرباسية يقيّم أعماله ويبحث تعزيز دور المرأة في سوريا الجديدة
مؤتمر ستار في الدرباسية يقيّم أعماله ويبحث تعزيز دور المرأة في سوريا الجديدة
المرأة
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   17:31
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عقد مؤتمر ستار في مدينة الدرباسية اليوم، كونفرانسه لتقييم أعماله خلال العامين الماضيين، ومناقشة المستجدات السياسية والتنظيمية وأوضاع المرأة في سوريا، إلى جانب بحث خطط تطوير عمله وتعزيز مشاركة المرأة في المرحلة المقبلة.

وأُقيم الكونفرانس في قاعة مركز الثقافة والفن، بمشاركة عضوات وإداريات المراكز والمؤسسات، وممثلين عن الأحزاب السياسية، واستعرض نشاطات مؤتمر ستار في الدرباسية والبلدات التابعة لها.

وبدأت الأعمال بقراءة تقرير العامين الماضيين، قدّمته عضوة مؤتمر ستار سلافة سمو، وتناول التغييرات الإدارية التي شهدتها المنطقة، والنشاطات والاجتماعات المنفّذة في إطار العمل التنظيمي والتوعوي.

وبحسب التقرير، عُقد 463 اجتماعاً، إضافة إلى 68 اجتماعاً للتوعية بالعنف ضد المرأة، ونُظّمت 20 فعالية وبياناً تناولت قضايا قتل النساء والعنف ضد المرأة، ومقاومة سد تشرين، والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان، والدفاع عن اللغة الكردية.

كما شملت حصيلة الأعمال تنظيم 39 مسيرة، وإجراء 1462 زيارة للعائلات والكومينات والمرضى، وتقديم 141 محاضرة، وعقد 300 لقاء، وافتتاح 26 تدريباً.

حول الوضع السياسي وحقوق المرأة

وتحدثت الإدارية في مؤتمر ستار فاطمة كلش عن الوضع السياسي الراهن في سوريا وانعكاساته على المجتمع والمرأة، مؤكدةً أهمية استمرار نضال النساء لتثبيت حقوقهن وتعزيز حضورهن في بناء سوريا الجديدة، إلى جانب حماية اللغة الكردية والحقوق الثقافية.

وناقشت المشاركات قضايا الدستور والاندماج والسلم الأهلي، وسبل تعزيز التفاهم والتعايش بين مكونات المنطقة.

من جانبها، شددت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي عبير حسن على أهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة تعزيز التضامن بين النساء وتقبّل بعضهن بعضاً، ودعم نضالهن ومشاركتهن في مختلف المجالات.

وتخلّل الكونفرانس عرض سنفزيون لأبرز أعمال مؤتمر ستار ونشاطاته التنظيمية والمجتمعية في الدرباسية والبلدات التابعة لها خلال العامين الماضيين.

خطط لتطوير العمل التنظيمي

وأوضحت فاطمة كلش لوكالتنا أن الكونفرانس خُصّص لتقييم أعمال المرأة، ومناقشة الأوضاع السياسية والتنظيمية، وتبادل الآراء حول القضايا المطروحة في المرحلة الراهنة.

وأضافت أن النقاشات شملت الصعوبات التي واجهت العمل خلال العامين الماضيين والسبل المتّبعة لتجاوزها، إلى جانب الخطط المستقبلية لتطوير عمل المرأة.

وبيّنت أن المشاركات ركّزن على أهمية تشكيل كومينات المرأة وتعزيز دورها بوصفها أساساً للعمل التنظيمي والمجتمعي، بما يسهم في توسيع مشاركة النساء وتعزيز حضورهن خلال المرحلة المقبلة.

(م ع/ف)

ANHA


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