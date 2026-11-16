ندوة في تربه سبيه بمناسبة 25 تشرين الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة

نظم مؤتمر ستار في مدينة تربه سبيه، ندوة بمناسبة 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

ندوة في تربه سبيه بمناسبة 25 تشرين الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة
ندوة في تربه سبيه بمناسبة 25 تشرين الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة
ندوة في تربه سبيه بمناسبة 25 تشرين الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة
ندوة في تربه سبيه بمناسبة 25 تشرين الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة
المرأة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   13:14
قامشلو
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وشاركت في الندوة نساء عضوات في مؤسسات المجتمع المدني. وخلال الندوة، قرأت عضوة مؤتمر ستار ستير سليمان، وثيقة تتعلق بالعنف ضد المرأة.

وقالت إدارية مؤتمر ستار روجدا حسن، إن العنف مورس على المرأة لسنوات طويلة، وحرمها من حقوقها. وأكدت أنه يجب عدم ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة بأي شكل من الأشكال، وأنه من أجل نيل حقوق المرأة يجب تعزيز النضال.

وفي ختام حديثها، قالت روجدا إن هناك محاولات كثيرة لسلب حقوق المرأة، لكن في مواجهة ذلك سينظمن أنفسهن وسيظهرن إرادتهن.

(ع خ/م)

ANHA


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