مخطط وكالة أنباء هاوار 2 – 11 - 2022

يخرج أهالي مدينة قامشلو في تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد، تحت شعار (حرية القائد حريتنا)، انطلاقاً من دوار سوني في الجهة الشرقية لمدينة قامشلو، وصولاً الى مدينة الشباب في الجهة الغربية للمدينة، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الحقوقي خالد جبر أن دولة الاحتلال التركية تخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 فيما يخص تشديدها العزلة على القائد أوجلان واستخدامها الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي ومقاتلات الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

توقع كاتب وصحفي سوري أن تتنازل حكومة دمشق عن المناطق المحتلة لتركيا في إطار مساعي الطرفين لإجراء مصالحة تخدم أهدافهما الداخلية والخارجية.

أوضح مهجرو عفرين أن سياسات التجويع التي تمارسها حكومة دمشق بحقهم لن تنال من إصراراهم على المقاومة والنضال، فيما أكد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين، محمد نعسو، أن الحصار المطبق على الشهباء، اتفاق بين الاحتلال التركي وحكومة دمشق برعاية روسية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة سليمان عرب ان البلديات ستنتقل إلى نظام جديد في المرحلة المقبلة. (مرفق بالصور والفيديو).

جدد العرب والكرد في منبج التأكيد على استعدادهم للقتال في خندق واحد مع مجلس منبج العسكري ضد أي جهة تعتدي على منطقتهم.

المرأة

جزمت الناشطة النسوية العراقية، ومديرة منظمة "Embraced Women"، دعاء غازي بأن الانتفاضة التي انطلقت بريادة النساء عُقب مقتل جينا أميني في روجهلات كردستان وانتشرت في عموم إيران، متجهة نحو التقدم والتحرر من النظام الإيراني التعسفي والإجرامي.

الثقافة والفن

تحدّثت المخرجة ديرسم زيرفان عن تجربة فيلم ‘Nameyên Ji Şengalê’ الذي سيُعرض في الذكرى السنويّة لتحرير شنكال، وذكرت أنّ هدفهم هو إيصال رسالة وحقيقة مقاومة المقاتلين والمجتمع في شنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA