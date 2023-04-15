جملة مقترحات للتعريف بهوية الشبيبة

نظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية في مدينة الحسكة اليوم، ندوة حوارية تحت عنوان "هوية الشبيبة " في صالة سردم في مدينة الحسكة، للتعريف بهوية الشبيبة، والتعريف بالمهام والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم، وحقوقهم في المجتمعات.

وحضر الندوة العشرات من الشبيبة وممثلون عن شبيبة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، فيدان سينو كلمة افتتاحية أشارت فيها إلى الدور البارز للشبيبة في ثورة شمال وشرق سوريا، والتفافهم حول الثورة لتحرير المجتمع بفكر القائد عبد الله أوجلان وفكر الأمة الديمقراطية.

وأكدت "سنساند مقاومة الشبيبة ونضالهم حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

تلاه شرح عضوة اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الحسكة إليزا أحمد، هوية الشبيبة الثورية، وتحدثت عن دورهم في تنظيم الشباب في المجتمع، وتمسكهم بفكر القائد عبد الله أوجلان وحركة التحرير الكردستاني في تحرير المجتمع من العبودية والسلطوية.

ثم فتح باب النقاش أمام الحضور لتختتم بجملة من المقترحات في سياق تعزيز هوية الشبيبة بين المجتمع "زيادة الدورات التدريبية والتعليمة للشبيبة الثورية السورية في جميع القرى والنواحي، تشكيل منسقية للشبيبة الثورية في جميع الكومينات، زيادة ثقافة القراءة بين الشبيبة، تنظيم فعاليات فنية للشبيبة".

(ف)

ANHA