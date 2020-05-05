إجراءات ومطالب في مقاطعة الحسكة مع اقتراب موسم الحصاد

معظم أهالي مناطق شمال وشرق سوريا يعتمدون على موسم الحصاد كونه المورد الأساسي لهم, ولكن العام الفائت احترقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لأسباب مفتعلة وغير مفتعلة.

ومن أجل تلافي حصول حرائق هذا العام اتخذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عدة إجراءات.

وحول الإجراءات التي اتخذتها لجنة الزراعة في مقاطعة الحسكة, التقت وكالة أنباء هاوار مع مدير الإنتاج النباتي في المقاطعة، صالح الخضير، الذي بيّن أنهم اتخذوا عدة إجراءات للحد من الحرائق.

إجراءات للحد من خطر الحرائق

ولفت الخضير، أن لجنة الزراعة، طبعت "بروشورات" للوعي الإرشادي وتعميمها على كافة المجالس والنواحي واللجان الزراعية التابعة لها, وهي "عدم رمي النفايات الورقية, وأعقاب السجائر أو المواد الزجاجية العاكسة للشمس أو الحديدية على أطراف الأراضي الزراعية فيؤدي إلى اشتعالها وحدوث حرائق".

ولمنع انتشار الحرائق في حال ظهورها قدمت اللجنة توعية للمزارعين بضرورة إقامة السواتر الترابية حول أراضيهم وخاصة القريبة من الطرق.

وأشار الخضير في هذا الخصوص "قمنا بإرسال لجان زراعية إلى الأراضي لتشكيل حزام الأمان عن طريق رش المبيد "كراند آب" وتوزيعه مجاناً لرشه على جانبي الطرقات وبين الأقنية لتشكيل مساحة أمان بين الأراضي الزراعية".

وأضاف "تم رش عدة طرقات بالمبيد "كراند آب" من قبل مديرية وقاية النبات بالتعاون مع الإدارة العامة للزراعة والطرق وهي طريق الحسكة مفرق حطين, طريق الحسكة-عامودا, الحسكة مفرق تل بيدر, طريق الحسكة- درباسية, وكانت كمية المبيد التي تم رشها هي 66890 لتر".

مطالبات اللجنة من أصحاب الحصادات

وطالبت اللجنة عبر تعميم أصحاب الحصادات بضرورة أخذ صهريج ماء, وكل من لا يتقيد بهذه التعليمات يتم مخالفته بمبلغ مالي قدره 200 ألف ليرة.

ومن ضمن التعليمات والمطالبات أيضاً وجود جهاز الإطفاء داخل الحصادة, وفي حال عدم وجود الجهاز لن يتم ترخيص الحصادة، وكذلك عدم تزويدها بمادة المازوت.

ونوه الخضير، أنه إلى جانب هذه الإجراءات والمطالبات تم تعميم أرقام الإطفاء, وأيضاً تم استحداث مراكز الآبار ووضع خزانات المياه من أجل عملية رش المياه في حال حدوث حرائق.

وطالب صالح الخضير الجهات المعنية, تأمين مبيد "كراند آب" بكمية كبيرة ومجانية للقضاء على الأعشاب والحشائش التي تنمو على جوانب الطرق, وكذلك تأمين جرارات وزيادة عدد سيارات الإطفاء.

مركز الإطفاء وتحضيراته

وعن تحضيرات الإطفاء أوضح مدير فوج الإطفاء في مدينة الحسكة، أحمد علي, أنهم حددوا النقاط التي سيتم تمركز الإطفائيات فيها في القطاع الشمالي والجنوبي من المدينة وهي منطقة "المخروم, الشدادي والعريشة" وغيرها من المناطق, وإن هذه الاجراءات من شأنها أن تحد من نشوب الحرائق.

وبيّن مدير فوج الإطفاء في مدينة الحسكة أحمد علي, أنهم طالبوا الجهات المعنية بتأمين سيارات الإطفاء لتغطية خدمات جميع النقاط المحددة في حال حدوث حريق قائلاً "سيتم إرسال دفعة من سيارات الإطفاء وعددها 20 سيارة إلى مدينة الحسكة ومقاطعة قامشلو وسيتم استلامها في الأيام القادمة".

وطالب أحمد علي، في ختام حديثه الفلاحين والمزارعين بالتعاون معهم قائلاً "نتمنى تعاون الفلاحين معنا واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث الحرائق".

(هـ ن)

ANHA