​​​​​​​مجلس مقاطعة عفرين والشهباء يقدم إمكاناته الضئيلة للأهالي

يعمل مجلس مقاطعة عفرين والشهباء على تخفيف العبء عن الأهالي، بتأمين مادة مازوت التدفئة لكل أسرة، حيث تقدم 100 لتر للأهالي مجاناً كدفعة أولى، على الرغم من الإمكانات الضئيلة المتوفرة لديه.

وحسب الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية في مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، آرين باكير، فإن 25 ألف أسرة من مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء وقرى ناحيتي شيراوا وشرا ستستفيد وتتمكن من الحصول على مادة المازوت.

وبدأ التوزيع الثلاثاء، في ناحية تل رفعت وقراها، ومن المقرر أن يستمر في قرى ناحية شيراوا بعد الانتهاء من تل رفعت، ومن ثم في قرى مقاطعة الشهباء.

وأكدت آرين أن الإمكانات المتوفرة لديهم تسمح بتوزيع 100 لتر لكل أسرة كمرحلة أولى، بسبب الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء من قبل قوات حكومة دمشق.

حيث تفرض القوات منذ احتلال عفرين في 18 آذار 2018 حصاراً خانقاً على المقاطعة تشدده بين كل فترة والأخرى، تمنع خلاله من مرور المواد الأساسية والمحروقات والأدوية.

وعن آلية التوزيع أكدت آرين أنه "بهدف مساعدة أهلنا سنقدم مادة المازوت لكل أسرة، والتكفل بإيصالها إلى منازل المواطنين".

وأضافت: "الإدارة الذاتية سخرت كل إمكانياتها لتقديم المساعدة لمهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلى جانب الحصار الخانق التي تفرضه القوات الحكومية على المنطقة وتمنع خلاله دخول المحروقات بشكل كافٍ".

ووصل سعر لتر المازوت في السوق السوداء بمقاطعة الشهباء إلى 12 ألف ليرة سورية، أما البنزين فوصل إلى 22 ألف ليرة.

(ج س/ س ر)

ANHA