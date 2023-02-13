​​​​​​​جندريسه.. 90 بالمئة مدمرة وسرقة للمساعدات وقتل للشبان

في اتصال هاتفي مع مراسل وكالتنا، قال المواطن (ش ل) من أهالي ناحية جندريسه المحتلة، بأن مرتزقة ما تسمى "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقاً، قتلت شابين في شارع 16 وسط الناحية.

وقال (ش ل) إن المرتزقة قبل إطلاق الرصاص على الشابين قالوا لهم "لستم أفضل من اللذين ماتوا جراء الزلزال".

وعن الوضع في ناحية جندريسه، أوضح بأن بعد سيطرة تحرير الشام على ناحية جندريسه، وفرار جميع المجموعات المرتزقة من الناحية، توسطت دولة الاحتلال التركي لهم، وأعادتهم إلى الناحية مرة أخرى.

وأضاف في حديثه أنه، رغم الفاجعة التي حلت بناحية جندريسه، تستمر مرتزقة الاحتلال التركي بسرقة ممتلكات المدنيين، وتقاسم الشوارع بين بعضهم البعض، بهدف سرقة محتويات المنازل المدمرة.

وشدد بأن الأرقام التي تصدر بأن أعداد الذين فقدوا حياتهم وصل إلى ألف، عارية عن الصحة، لأن العدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير، مؤكداً أن عشرات الأسر لا تزال تحت الأنقاض ولا يوجد أحد ينقذهم.

وأكد (ش ل) بأن المساعدات التي تقدم من الدول الخارجية للأهالي في ناحية جندريسه، يتم سرقتها من قبل مرتزقة الاحتلال التركي ويتم بيعها للأهالي، ولا سيما المحروقات.

وأوضح بأن ناحية جندريسه مدمرة بنسبة 90 بالمئة، والمنازل التي لم تتدمر يوجد فيها تصدعات ولا أحد يستطيع البقاء فيها، مشيراً إلى أنهم افتتحوا خيمة بين الأراضي الزراعية.

هذا وأعلنت فرقة ما تسمى "الإنقاذ" التوقف أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض، بحجة أنه لم يبق تحتها، إلا أن العديد من المصادر تؤكد وجود أسر كاملة تحت الأنقاض.

كما وتستمر الاشتباكات بين المجموعات المرتزقة في ناحية جندريسه، على خلفية تقاسم المسروقات والمساعدات المقدمة لضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة.

(ج س/م)

ANHA