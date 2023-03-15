​​​​​​​إيقاد الشعلة الأولى لنوروز 2023 في كوباني

وشارك العشرات من أهالي مقاطعة كوباني في أول احتفالية بنوروز عام 2023 من أمام مبنى بلدية الشعب في ناحية شيران شرق مدينة كوباني.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران، لطفية سليمان، والتي قالت: "نوروز هو رمز النضال للشعب الكردي، وولادة روح جديدة بصرخة أطلقها الشهيد مظلوم دوغان وهو يضرم النار بجسده، ليلقن مستبدي دولة الاحتلال التركي بأننا شعب لا يرضى بالظلم، فإما الموت بشرف أو الحرية".

وأضافت: "حان وقت كسر القيود، حان الوقت ليعلم المحتل التركي وأعوانه بأن روح الشهيد مظلوم دوغان تحيا فينا، حان الوقت لتتوحد كردستان بأجزائها الأربعة".

وفي الختام أكدت لطفية بأنهم لن ييأسوا، وسيكون هذا العام عام كسر قضبان سجن إمرالي وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

لتنتهي الفعالية، بإيقاد شعلة نوروز 2023، والتجمهر حولها.

(ن ك/د)

ANHA